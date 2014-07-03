香港经济：下调第二季GDP增长预测至2.9%，第三季料回升--香港大学

路透香港7月3日 - 香港大学香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目周四称，将2014年第二季实质本地生产总值（GDP）预测向下修订至按年升2.9%，主要反映年初北美受严冬影响而削弱了外部需求；但预测第三季的增长将回升至3.4%。

香港大学经济系教授王于渐指出，今年首季严冬对美国经济的打击较预期大，超乎预期的萎缩直接令香港同期的外部需求增长减慢。但相信本地需求将继续为第三季实质GDP提供动力，占总增长的2.6个百分点；而以货品及服务出入口净值计算的外部需求，则只贡献0.8个百分点。

该研究项目此前预测香港第二季GDP按年增长为3.7%，但因上述原因，向下修订至增长2.9%。

此外，该研究项目并调低香港2014年实质GDP增长的预测至3.1%。相比上一次的3.5%的预测，这下调反映了严冬对美国经济带来的打击比预料大，引致美国经济于2014年第一季收缩2.9%。尽管如此，美国经济复苏的阻碍料属短暂性。欧洲复苏维持其进度，中国经济表现在控制范围内，以及低息环境将持续一段时间。然而，外部环境仍然存很大不确定性，对香港经济前景维持谨慎乐观。

通胀方面，港大经济学首席讲师王家富称，预料劳动力市场维持相对稳定，失业率在第三季将保持在第二季的3.2%水平，通胀在短期内会略为平稳。整体通胀率将由第二季的3.7%，增加至第三季的4%。