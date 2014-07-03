香港经济：下调第二季GDP增长预测至2.9%，第三季料回升--香港大学

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港7月3日 - 香港大学香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目周四称，将2014年第二季实质本地生产总值（GDP）预测向下修订至按年升2.9%，主要反映年初北美受严冬影响而削弱了外部需求；但预测第三季的增长将回升至3.4%。
香港大学经济系教授王于渐指出，今年首季严冬对美国经济的打击较预期大，超乎预期的萎缩直接令香港同期的外部需求增长减慢。但相信本地需求将继续为第三季实质GDP提供动力，占总增长的2.6个百分点；而以货品及服务出入口净值计算的外部需求，则只贡献0.8个百分点。
该研究项目此前预测香港第二季GDP按年增长为3.7%，但因上述原因，向下修订至增长2.9%。
此外，该研究项目并调低香港2014年实质GDP增长的预测至3.1%。相比上一次的3.5%的预测，这下调反映了严冬对美国经济带来的打击比预料大，引致美国经济于2014年第一季收缩2.9%。尽管如此，美国经济复苏的阻碍料属短暂性。欧洲复苏维持其进度，中国经济表现在控制范围内，以及低息环境将持续一段时间。然而，外部环境仍然存很大不确定性，对香港经济前景维持谨慎乐观。
通胀方面，港大经济学首席讲师王家富称，预料劳动力市场维持相对稳定，失业率在第三季将保持在第二季的3.2%水平，通胀在短期内会略为平稳。整体通胀率将由第二季的3.7%，增加至第三季的4%。
香港2013年GDP增长为2.9%，政府预测2014年GDP增长为3-4%，整体通胀率料为4.6%。 政府将于下月中公布第二季GDP。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。