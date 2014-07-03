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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 16:46 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌亚币，投资者押注美国就业数据将推升美元

印尼卢比 下滑，在下周印尼总统大选之前，投资人态度谨慎。

路透调查显示，投资人普遍看多新兴亚币，唯印尼卢比空仓触及五个月高位。

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菲律宾披索 43.59 43.59 +0.00 +1.86 44.40

印尼卢比 11922.00 11905.00 -0.14 +2.00 12160.00

印度卢比 59.68 59.69 +0.02 +3.55 61.80

马币 3.1970 3.2045 +0.23 +2.46 3.2755

人民币 6.2115 6.2106 -0.01 -2.54 6.0539

(完)

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