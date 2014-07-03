中国外汇：3月末外债余额为8,838.67亿美元，短期外债风险可控--外管局

路透北京7月3日 - 中国国家外汇管理局周四公布2014年3月末中国外债数据显示，3月末外债余额为8,838.67亿美元，其中短期外债余额为6,908.18亿美元，风险基本可控。

数据显示，同期登记外债余额5,648.67亿美元，企业间贸易信贷余额为3,190亿美元。从债务期限结构看，中长期外债（剩余期限）余额为等值1,930.49亿美元；短期外债（剩余期限）余额中，企业间贸易信贷和银行贸易融资二者合计占68.06%。

”这部分外债具有真实的进出口贸易背景，与一般外债有较大不同，且与中国对外贸易和外汇储备相比规模较小，短期外债风险基本可控。“外管局称。

外管局并称，2014年一季度，中国新借入中长期外债（签约期限）146.87亿美元），偿还中长期外债本金（签约期限）59.34亿美元，支付利息5.98亿美元。中长期外债（签约期限）项下净流入资金81.55亿美元。

从债务人类型看，登记外债余额中，中资金融机构债务（含其负责转贷的外国政府贷款）余额为2,848.81亿美元，占50.44%；外商投资企业债务余额为1,681.23亿美元，占29.76%；外资金融机构债务余额700.44亿美元，占12.40%.

国务院部委借入的主权债务（不含外国政府贷款）余额343.95亿美元，占6.09%；中资企业债务余额为69.95亿美元，占1.24%；其他机构债务余额为4.29亿美元，占0.07%。

从债务类型看，登记外债余额中，国际商业贷款余额5,050.23亿美元，占89.41%；外国政府贷款和国际金融组织贷款余额为598.44亿美元，占10.59%。