《中国新债预测》国开行一年债利率预测均值4.29%，资金面将支撑部分需求

* 招标品种: 国开行第18期金融债

* 期限及金额上限：1年/60亿元

* 招标时间: 7月3日上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.20%-4.35%

* 预测均值: 4.29%

路透上海7月3日 - 中国国家开发银行 周五将招标发行一年期固息金融债。路透调查显示，明日新债期限较短，且当前资金面预期亦相对平稳，不排除受部分机构青睐，但是近期现券市场多头信心不足，偏空氛围浓重，料将抑制部分需求，预计明日国开债利率接近同期限债券估值水平，预测均值落在4.29%。

“资金面预期偏好，估计1y的还会有人喜欢的，比中长端的需求要好点，”北京一银行交易员称，毕竟期限比较短。

华南一银行交易员表示，券商很喜欢投一年国开债冲冲量的，而且缴款日也过了缴准日了 ，因此估计不会大幅偏离二级市场的。

银行间债市固息政策性银行债(国开)到期收益率曲线 显示，一年期品种最新估值为4.3064%。二级市场上剩余期限0.93年固息债 最新成交收益率报4.2950%。

银行间市场周四资金面宽松，主要回购加权利率 呈回落态势。交易员认为，公开市场今日维持净投放，有助强化机构对月初例行缴准日前后市场流动性信心，但也需看到的是，央行周四坚持小量正回购操作，或向市场释放信号，淡化机构对货币政策短期全面放松的预期。

该期债为国开行2014年第18期金融债，发行上限为60亿元人民币，采用单一利率(荷兰式)招标方式；还将追加发行至多25亿元，通过商业银行柜台进行分销，追加发行部分采用数量招标方式。

中国农业银行 为该期商业银行柜台人民币金融债券承办银行，首场招标结束后，国开行将向农行追加发行不超过25亿元，按照首场中标利率以债券面值通过柜台向个人和非金融机构投资者进行分销。

该债在银行间债券市场及商业银行柜台市场分销期均为7月7日-7月10日，缴款日和起息日同为7月10日，上市日为7月14日，不设立基本承销额，无承揽费和兑付手续费。 (完)