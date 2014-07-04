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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：7月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月4日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期1,077亿台币。 
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。 
      
    --------------------------------------------------------------
    本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    --央行存单到期 5兆(万亿)679.25亿台币：
        07/07                     3,174亿台币
        07/08                     969.5亿台币
        07/09                       815亿台币
        07/10                     3,330亿台币
        07/11                   3,666.5亿台币
        07/14                   4,030.5亿台币
        07/15                     1,042亿台币
        07/16                  2,339.75亿台币
        07/17                   2,220.3亿台币
        07/18                     802.5亿台币
        07/21                   4,240.8亿台币
        07/22                   1,837.7亿台币
        07/23                   3,483.8亿台币
        07/24                     4,380亿台币
        07/25                     2,806亿台币
        07/28                    123.50亿台币
        07/29                  4,736.10亿台币
        07/30                    2,710.80亿台
                                           币
       *07/31                  3,954.50亿台币
        08/01                      16.00亿台
                    币
      --公债到期806.96852亿台币。
      07/17：90甲5期公债付息14.50亿台币
      07/19：102甲7期公债付息1.875亿台币。
      07/20：98甲4期公债本金、付息714亿台币。
      07/20：99甲6期公债付息16亿台币。
      07/20：100甲6期公债付息14亿台币。
      07/20：101甲6期公债付息12亿台币。
      07/26：102甲8期公债付息8.33052亿台币。
      08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。
      08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。
    
    --国库券到期250亿台币。
      7/15: 财103-2期国库券到期，金额250亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：     
    --7/7： 台湾央行例行月度发行1,200亿定期存单。
    --7/14: 台湾央行例行月度发行两年期定存单，金额100亿台币。
    --7/14：财政部发行103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天。
    --7/18: 财政部发行103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。
    --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 
    
    注：*表新增或更新。

 (记者 詹静宜  审校 董永年)
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