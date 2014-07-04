台湾货币市场：7月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月4日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,077亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： --央行存单到期 5兆(万亿)679.25亿台币： 07/07 3,174亿台币 07/08 969.5亿台币 07/09 815亿台币 07/10 3,330亿台币 07/11 3,666.5亿台币 07/14 4,030.5亿台币 07/15 1,042亿台币 07/16 2,339.75亿台币 07/17 2,220.3亿台币 07/18 802.5亿台币 07/21 4,240.8亿台币 07/22 1,837.7亿台币 07/23 3,483.8亿台币 07/24 4,380亿台币 07/25 2,806亿台币 07/28 123.50亿台币 07/29 4,736.10亿台币 07/30 2,710.80亿台 币 *07/31 3,954.50亿台币 08/01 16.00亿台 币 --公债到期806.96852亿台币。 07/17：90甲5期公债付息14.50亿台币 07/19：102甲7期公债付息1.875亿台币。 07/20：98甲4期公债本金、付息714亿台币。 07/20：99甲6期公债付息16亿台币。 07/20：100甲6期公债付息14亿台币。 07/20：101甲6期公债付息12亿台币。 07/26：102甲8期公债付息8.33052亿台币。 08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。 08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。 --国库券到期250亿台币。 7/15: 财103-2期国库券到期，金额250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/7： 台湾央行例行月度发行1,200亿定期存单。 --7/14: 台湾央行例行月度发行两年期定存单，金额100亿台币。 --7/14：财政部发行103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天。 --7/18: 财政部发行103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。 --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜 审校 董永年)