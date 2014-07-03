《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦7月3日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元已由本周高点1.3700美元略为下滑，在重新跌落200日均线后，很可能会跌向1.3620。下道阻力在1.3740，即100日均线位置，之后的阻力在1.3780区域。支撑在1.3560，更下方支撑则是由2012年低点1.2045拉出的重要趋势线支撑，目前位置在1.3490略上方。
美元/日圆：由于已重新站上200日均线位置101.60，很可能会回升向一目均衡云区阻力102.50。目前必须突破昨日高点101.85，才能重新看向103.00略下方的区间高位，及6月高点102.75。
欧元/英镑：在0.7950英镑创下新低，预计将跌向0.7880。必须升破0.8035区域，才能回稳，并上看0.8085。由3月高点拉出的趋势线阻力目前位置在0.8090略下方，只要仍低于这个阻力位，则走势压力仍偏向下档。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3653 1.3659 -0.04 -0.67 1.3745
美元/日圆 101.93 101.77 +0.16 -3.20 105.30
欧元/日圆 139.17 139.00 +0.12 -3.78 144.63
美元/瑞郎 0.8893 0.8888 +0.06 -0.39 0.8928
英镑/美元 1.7139 1.7163 -0.14 +3.52 1.6556
美元/加元 1.0650 1.0662 -0.11 +0.28 1.0620
澳元/美元 0.9372 0.9443 -0.75 +5.15 0.8913
新西兰元/美元 0.8758 0.8770 -0.14 +6.73 0.8206
欧元/瑞郎 1.2142 1.2139 +0.02 -1.05 1.2271
欧元/英镑 0.7965 0.7955 +0.13 -4.00 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.3278 9.1570 +1.87 +5.43 8.8474
美元/挪威克朗 6.1970 6.1734 +0.38 +2.15 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。