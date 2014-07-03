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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 17:05 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月3日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元已由本周高点1.3700美元略为下滑，在重新跌落200日均线后，很可能会跌向1.3620。下道阻力在1.3740，即100日均线位置，之后的阻力在1.3780区域。支撑在1.3560，更下方支撑则是由2012年低点1.2045拉出的重要趋势线支撑，目前位置在1.3490略上方。

美元/日圆：由于已重新站上200日均线位置101.60，很可能会回升向一目均衡云区阻力102.50。目前必须突破昨日高点101.85，才能重新看向103.00略下方的区间高位，及6月高点102.75。

欧元/英镑：在0.7950英镑创下新低，预计将跌向0.7880。必须升破0.8035区域，才能回稳，并上看0.8085。由3月高点拉出的趋势线阻力目前位置在0.8090略下方，只要仍低于这个阻力位，则走势压力仍偏向下档。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3653 1.3659 -0.04 -0.67 1.3745

美元/日圆 101.93 101.77 +0.16 -3.20 105.30

欧元/日圆 139.17 139.00 +0.12 -3.78 144.63

美元/瑞郎 0.8893 0.8888 +0.06 -0.39 0.8928

英镑/美元 1.7139 1.7163 -0.14 +3.52 1.6556

美元/加元 1.0650 1.0662 -0.11 +0.28 1.0620

澳元/美元 0.9372 0.9443 -0.75 +5.15 0.8913

新西兰元/美元 0.8758 0.8770 -0.14 +6.73 0.8206

欧元/瑞郎 1.2142 1.2139 +0.02 -1.05 1.2271

欧元/英镑 0.7965 0.7955 +0.13 -4.00 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3278 9.1570 +1.87 +5.43 8.8474

美元/挪威克朗 6.1970 6.1734 +0.38 +2.15 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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