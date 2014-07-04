欧洲央行周四维持指标利率在纪录低位0.15%不变，未采取新的政策动作，等待着看上 个月出台的刺激措施产生效果。欧洲央行总裁德拉吉表示，上月出台的一系列举措将有助于 推升通胀并支持银行放贷，但央行已做好准备，如有必要将推出量化宽松措施。 欧洲央行并宣布，计划从2015年开始政策会议改为六周一次。 欧洲央行管委魏德曼周四担心低利率缓解了欧元区各国政府整顿经济的压力，并称欧洲 央行不应维持宽松政策过久。魏德曼表示随着时间推移，超宽松货币政策引发威胁金融稳定 的风险，如房地产市场涨幅过大。 欧洲央行执委科尔周四称，结束当前低利率政策的唯一方式是，通过各成员国的继续改 革和预算整固，重新提振欧元区的生产率。科尔表示，各国政府不应把当前的低利率以及有 利的市场人气视为“放弃财政紧缩路径的藉口”。 瑞典央行周四下调指标利率至0.25%，为七个月来首次放宽货币政策，称瑞典经济继续 走强，但通胀率仍低于预期，预计2015年末之前不会上调利率。路透调查的分析师原本预期 瑞典央行将会把指标回购利率从0.75%下调至0.5%。央行总裁英韦斯表示，如果当前的降息 不足以把通胀推向目标水准，应该保持低利率更长时间。 英国央行副总裁康利夫周四表示，对于解决资产价格上涨带来的金融稳定风险，上调利 率是有效但是“非常迟钝的”方法。康利夫表示上调利率是最后的手段。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 亚 新西兰 官方指标利率3.25% 2014年6月12日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.15% 2014年6月5日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率7.50% 2014年4月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.2 5%。(完) (整理 蔡美珍；审校 张明钧)