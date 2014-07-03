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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 17:15 BJT

中国个股：广汇能源优先股申请今获证监会受理，进程继续领先

路透上海7月3日 - 率先公布优先股发行预案的中国广汇能源股份有限公司 周四稍晚公告称，其非公开发行优先股的申请已获中国证监会受理，在争夺A股市场首家发行优先股公司的进程中继续领先。

广汇能源公告指出，公司周四获得证监会受理通知，认为其提交的非公开发行优先股的行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该申请予以受理。

不过公告称，广汇能源的非公开发行优先股尚需取得中国证监会的核准。

广汇能源4月公告称，拟分批非公开发行不超过5,000万股，募集资金至多50亿元人民币。随后，浦发银行 、农业银行 、中国建筑 和兴业银行 等相继公告称拟发行优先股。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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