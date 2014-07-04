《台湾金融市场一周展望》外资偏爱台股料仍满面春风，债市黯然失色

* 景气向好台股仍受惠资金行情

* 公债及公司债弥漫保守气氛

* 台币关注股利发放后外资汇出力道

记者 高洁如

路透台北7月4日 - 景气看好、欧日央行宽松政策令全球股市持续受惠资金行情，外资今年以来买超台股规模更是居新兴亚洲市场之冠。尽管台湾股市短线进入震荡期，但展望未来苹果 新款手机拉货期，电子股受惠订单满载有望支撑台股居高不坠。

投信统计，上半年至6/27日止，外资对整体新兴亚股加码263.23亿美元，其中大幅买超台股逾百亿美元，令其超越印度居新兴亚洲之冠。尤其是6月以来，外资加码新兴亚洲54.86亿美元，其中有49%的钱都涌进台股。

“9月以前电子股担纲主流的情况不会改变，而且还有4G基础建设、手机的需求看好。苹果新手机9月上市，9月前都是铺货期。”国泰投信总经理张雍川说。

他认为，台股第三季走势将续震荡盘坚，但由于外资的买超料将趋缓，令台股涨升速度变慢，但今年台股仍有机会向上挑战万点行情。

金管会最新公布，外资及陆资于6月净汇入约35.64亿美元，连续10个月净汇入共约254.45亿美元(约7,600亿台币)。

凯基投顾总经理朱晏民也说，“环顾四周，台股并没有很大的利空，唯一就是涨多。”

他补充表示，若以时间点来看，台股还不到回档的时候，因为电子股未来一季将有基本面明显向上的支撑。尽管近期来看，台股涨多后有技术性的压回，但并非反转向下。

中国信托台湾活力基金经理人周俊宏也认为，时序进入电子产业营收成长高峰期，并有iPhone 6、iWatch等科技新品加持，近期外资圈开始针对重量级公司启动获利预估调升，加上现金股利发放等利多，上攻题材不虞匮乏，大盘续升机会仍大。

台股上半年外资买超2,840.35亿台币。群益投信根据历史纪录指出，只要外资上半年买超台股达千亿台币以上，当年下半年台股续涨机率逾八成以上，台股仍相对看好。

**公债及公司债进入保守期**

相对于股市热度居高不坠，债市却是黯然。张雍川指出，今年全球“股优于债”是确定的趋势，债市未来半年可能都偏保守看待；但若殖利率弹升的速度为缓慢上扬，对股票、债市的投资人而言都是利多。

“我们认为(美国)债市殖利率会弹但速度不会快，主要还是通膨压力有限，而且这可以让联准会对股、债价格觉得comfortable(舒适)，〞他说。

尽管债市未来可能走入空头，但美国10年期公债殖利率目前弹幅相当有限，仍在区间之内；反观台湾的五年期指标债，殖利率已领先弹升至五年半以来的新高位。

公司债发行市场也有偏空情势。一位大型证券商交易主管称，近期台电15年长券发不出来，原本在规划中的几档将发行公司债也相当沉寂，显见市场保守气氛正在发酵。

“大家觉得，明年下半年升息的机会高，愈逼近升息买盘愈保守，五年和10年都会受伤。”该交易主管说。

然而，因为大型金融机构“垂爱”10年公债的情势并未改变，10年公债殖利率弹幅受限，五年与10年公债的利差缩减。

“台债是自己问题，(五年券)发得有点多，且银行都泡水，买的力道缩掉了。”一位公股银行交易员说。

此外，交易商也关注下周四的20年期公债--103/11发行前交易殖利率会如何开出。因近日有跨国银行发行大额美元长天期债券吸引寿险业者认购，可能会打击长券端的买气。

“寿险的胃口转向国际债，听说后续还会有发行，肯定会对20、30年券造成影响。”一位证券商交易员说。

路透先前报导，德意志银行 新加坡分行与法国兴业银行 陆续在台完成美元债定价，自市场抽走至少12亿美元。

**台币升值动能看台股**

台币汇价 部分，本周受强势台股支撑，汇价创下盘中半年高位，但未能真正挑战29.800关卡，即陷入区间盘整。

汇银人士认为，股市下周或陷入整理，将使得台币升值动能受阻，但在主要亚币仍持坚的情况下，台币要急贬亦不容易，区间来回仍是市场最大共识，并观察台股后续走势及国际上是否有出人意外的消息面。

“台股顶多是小幅回档整理，台币下周大概就是安静。”一位本地中型银行交易员说。

交易员指出，本周台币屡屡测试靠拢29.800不成，出口商在29.900附近又渐有抛汇意愿，在外资小进小出的情况下，盘面由实质需求主导，预料下周在29.830-29.920间主要来回，难脱离区间太远。

一名外资银行交易员也表示，由于台股后续走势仍难判断，而外资的股利汇出也要等到接近7月底才会较为明显，下周暂时没有其他因素会撼动盘面，唯一的例外是台股整理后再度急攻上扬，才会带动台币重新测试29.800的重要整数关卡。