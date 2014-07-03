中韩贸易：双方同意多项措施，刺激人民币使用量扩大

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
人民币合格境外机构投资者(RQFII)执照持有者可在中国资本市场投资人民币基金。
韩国企划财政部和韩国央行在联合声明中表示，这些举措是在中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠在首尔的峰会中达成的协议。
中国是全球最大的出口国，韩国则是全球第七大出口国。两国在2013年的双边贸易总值为2,289亿美元。(完) (编译/审校 蔡美珍/王冠中/张涛)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。