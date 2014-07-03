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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 17:46 BJT

中韩贸易：双方同意多项措施，刺激人民币使用量扩大

人民币合格境外机构投资者(RQFII)执照持有者可在中国资本市场投资人民币基金。

韩国企划财政部和韩国央行在联合声明中表示，这些举措是在中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠在首尔的峰会中达成的协议。

中国是全球最大的出口国，韩国则是全球第七大出口国。两国在2013年的双边贸易总值为2,289亿美元。(完) (编译/审校 蔡美珍/王冠中/张涛)
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