台湾债市：103/6期借券成交26.36亿台币，加权平均利率0.3626%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透台北7月4日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 103/6 26.36 0.4400 0.0500 0.3626 523.5 524.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。