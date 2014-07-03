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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 17:58 BJT

表格：6月20日止日本生胶库存较10日前下降2%，至21,205吨

路透东京7月3日 - 日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至6月20日的日本生胶库存为21,205吨，较10日前的水准减少2%。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 6月20日 6月10日 5月31日 5月20日 5月10日 4月30日

生胶 21,205 21,627 22,174 22,514 21,880 21,869

天然乳胶 532 550 597 578 575 594

合成胶(固体) 1,673 1,582 1,617 1,570 1,499 1,380

合成乳胶(D.R.C.) 89 109 29 29 29 29

(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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