重温稿-台湾货币市场：短率续处低位，月初整体资金情势较显宽裕

* 月初资金情势较显宽裕

* 短率续处区间低位

* 短票量少略显供不应求

* 关注364天期存单标售情形 (新增准备数据及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北7月3日 - 台湾银行间短率周四续处低位。今日为本提存期最后一个交易日，整体市场资金情势较显宽裕，短率持稳低位，此外，央行周五标售364天期存单也引发市场关注。

银行间资金调度人士表示，由于时序正逢月初，银行间资金水位高涨，急寻有效销钱管道，然资金多但需求不振令短率持续低迷，明日将迈入新的提存期，下旬资金紧缩因子较本月少，料期初短率仍将徘徊低档。

“ 期底短钱很多，打算滥在帐上。”一位大型公营银行资金调度人士说。

至于央行周五将标售1,200亿台币的364天期存单，一位外商银行资调人员指出，上月两年期存单加权平均得标利率为0.699%，未再持续标低，加以整条台湾公债殖利率曲线也往上走，料“本月一年期存单得标利率不会再往下走”。

路透访谈八家金融机构认为，本次一年期存单加权平均得标利率料将持平于上月的0.519%附近，标售区间则落在0.519-0.54%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.400%，同于上日收报价位；一周拆款利率区间暂在0.378-0.450%，上日在0.380-0.460%。

**短票市场钱多票少**

短票方面，大型票券公司资金调度人士表示，提存期底银行间短钱偏滥急待去化，而短票发行量仍少不足以因应银行间买票需求，展望下旬初资金情势依旧偏松，短票利率成交料以0.60%为主。

30天自保短票利率今日区间0.60-0.61%为主，少数成交在0.59%，上日区间则在0.60-0.62%。根据票券集保的资料，7月2日的30天短票买卖断平均成交利率0.606%，预期今天成交价位将续探低。

台湾央行周四公布，共发行4,019.50亿台币存单，与今日存单到期金额4,022.50亿相较，存单发行余额少3亿台币。

周五存单到期金额为1,077亿台币。下周央行存单到期金额总计1兆1,955亿台币，存单到期金额分别为周一3,174亿、周二969.5亿、周三815亿、周四3,330亿及周五3,666.5亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为898亿台币，累积超额准备为3,855亿台币、加计前期1%的超额准备为5,942亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率周四持平。今日资金回流较上日更为明显，投信因申购款流入找券需求升温，RP利率则持稳在上日水准。

他们表示，7、8月因上市柜公司陆续派发现金股利，对于整体资金略有影响，但不致带动RP利率走高。

〞今天钱比较多，投信一直打电话要券。〞一位证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，半年报效应已经烟消云散，短率多已回落先前水准，7月资金虽不致于浮滥，但宽松的环境料将不变。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，高位见0.55%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，同上日。

票券商成交利率持稳。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。