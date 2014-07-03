欧洲汇市：英镑升势略有降温，因PMI数据稍逊预期

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
“根本因素是，英国央行是在当前环境下货币政策与众不同的极少数央行之一，这使得英镑成为为数不多的明显看多货币，”伦敦的一名交易员表示。
周四公布的调查显示，英国服务业6月稳定扩张，显示英国经济2014年上半年持续强劲成长，可能促使央行年内升息。
6月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)为57.7，低于5月的58.6，创三个月低位，但仍高于荣枯分水岭50大关。6月指数亦低于市场预估的58.3。
英镑兑欧元 跌约0.1%至0.7966英镑，兑美元 报1.7138美元。英镑周三触及近六年高点1.7180美元.
英国10年期公债较德国公债收益率升水收窄1个基点至145.5个基点，但未远离周三触及的高点147.6。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/张涛；审校 高琦)
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