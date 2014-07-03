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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 18:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货限于窄幅区间，投资者谨慎等待行业报告

“市场清淡--现货市场的买家和卖家都不太活跃，”一家外资大宗商品经纪商的交易员称。

指标棕榈油9月合约 周四基本收平，结算价报2,428马币(林吉特)，盘中在2,411和2,428马币之间交投。

总成交量为53,483口，高于均值的35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术面显示，马来西亚棕榈油已经完成从7月1日低点2,385马币的反弹，料将重返该低点。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/朱晓军；审校 王洋/田建华)
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