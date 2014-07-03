东南亚股市：印尼股市终止三连涨，菲律宾股市触及13个月高位

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
汤森路透数据显示，印尼股市外资净流出，为四日以来首次，国外投资者净卖出1,737万美元，卢比 领跌亚洲新兴货币。
菲律宾股市 收在13个月高位6,899.31点，银行股BDO Unibank 和Bank of the Philippine Islands 在外资买盘中上涨。
银行股也带领泰国股市上涨。泰国银行板块 上涨0.6%，扩大周三的涨势。两日上涨已使得板块14日相对强弱指标(RSI)来到73.38的超买区间。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 430.64 0.99 +0.23 +10.88 388.37
新加坡 3273.15 9.24 +0.28 +3.34 3167.43
马来西亚 1888.69 1.85 +0.10 +1.16 1866.96
泰国 1493.21 1.40 +0.09 +14.98 1298.71
印尼 4888.74 -19.54 -0.40 +14.38 4274.18
菲律宾 6899.31 48.71 +0.71 +17.14 5889.83
越南 585.02 6.22 +1.07 +15.93 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 王洋)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。