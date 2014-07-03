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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 18:40 BJT

东南亚股市：印尼股市终止三连涨，菲律宾股市触及13个月高位

汤森路透数据显示，印尼股市外资净流出，为四日以来首次，国外投资者净卖出1,737万美元，卢比 领跌亚洲新兴货币。

菲律宾股市 收在13个月高位6,899.31点，银行股BDO Unibank 和Bank of the Philippine Islands 在外资买盘中上涨。

银行股也带领泰国股市上涨。泰国银行板块 上涨0.6%，扩大周三的涨势。两日上涨已使得板块14日相对强弱指标(RSI)来到73.38的超买区间。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 430.64 0.99 +0.23 +10.88 388.37

新加坡 3273.15 9.24 +0.28 +3.34 3167.43

马来西亚 1888.69 1.85 +0.10 +1.16 1866.96

泰国 1493.21 1.40 +0.09 +14.98 1298.71

印尼 4888.74 -19.54 -0.40 +14.38 4274.18

菲律宾 6899.31 48.71 +0.71 +17.14 5889.83

越南 585.02 6.22 +1.07 +15.93 504.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 王洋)
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