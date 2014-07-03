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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 19:14 BJT

国际油市：亚洲180燃料油进入正价差，为5月12日来首次

路透新加坡7月3日 - 180-cst燃料油周四进入正价差区间，为近两个月来首次，暗示市场疲弱，因对180-cst燃料油的需求低迷。

路透数据显示，7月和8月180-cst燃料油互换价差周四报每吨负0.25美元，较一日前下跌0.25美元。

现货贴水也连续第三日拓宽，触及每吨较新加坡现货报价贴水1.39美元的近两个月低点。

周四的现货交易中，一180-cst燃料油船货以每吨贴水1.50-1.60美元的价格成交。

本月自美国和加勒比海抵达亚洲的燃料油仅有189万吨，6月则为247万吨。

船用燃料油市场上，交易员表示随着原油价格的下跌，周四询价活动改善。

一位在新加坡的燃料油交易员说：“今天需求良好，出售的价格也便宜。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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