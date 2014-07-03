表格：美国5月贸易逆差443.9亿美元，低于预估的450亿美元

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
5月 4月 1-5月 2013年5月 2013年1-5月
贸易收支 -44.39 -47.04 -218.24 -44.83 -206.20
出口 195.46 193.51 962.95 187.21 937.38
进口 239.85 240.54 1,181.19 232.04 1,143.58
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
5月 4月 2014年/2013年5月
出口 1.0 -0.1 4.4
进口 -0.3 1.1 3.4
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
5月 4月 1-5月 2013年5月 2013年1-5月
商品 -63.29 -65.67 -311.28 -63.35 -299.67
服务 18.90 18.63 93.03 18.52 93.47
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
5月 4月 1-5月 2013年5月 2013年1-5月
商品 136.69 135.05 671.42 130.32 654.25
服务 58.77 58.46 291.53 56.89 283.13
进口
5月 4月 1-5月 2013年5月 2013年1-5月
商品 199.98 200.72 982.69 193.67 953.92
服务 39.87 39.83 198.50 38.37 189.66
美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)
市场 5月 4月 1-5月 2013年5月 2013年1-5月
加拿大 -2,798 -2,699 -13,970 -1,981 -13,793
墨西哥 -4,339 -4,593 -20,719 -5,253 -22,892
欧盟 -12,341 -14,018 -55,756 -10,681 -50,668
中国 -28,770 -27,284 -125,159 -27,870 -121,238
日本 -5,108 -5,979 -27,613 -5,356 -30,947
韩国 -2,677 -2,283 -9,134 -2,421 -9,401
台湾 -1,154 -1,290 -5,481 -1,220 -4,450(完)
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