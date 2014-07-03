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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 20:15 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差跌至一周低位，市场供大于求

路透香港7月3日 - 亚洲500ppm指标柴油现货价差周四跌至一周低位每桶负0.40美元，因供应持续在高位而需求低迷。

尽管官方数据显示截至7月2日新加坡的中质馏分油库存降至两周低位1289.4万桶，但当前的库存水平比一年前高出66%。

韩国向新加坡运送了约15万吨车用柴油，几乎是6月25日当周规模的三倍。

但7月2日当周，新加坡运往澳洲和印尼的车用柴油下滑近31%至约14.3万吨。

数据显示今年市场疲软，交易商称卖家一直难以在亚洲和该地区外找到消化多余船货的买家。

美国的供应也增长。能源资料协会(EIA)的数据显示，上周美国馏分油库存增长100万桶。

一交易员称，“隧道尽头看不到任何曙光。”(完)
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