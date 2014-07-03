国际油市：亚洲石脑油裂解价差刷新五周高位，即期供应吃紧

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡7月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四刷新五周高位报每吨152.63美元，交易商称在需求稳健的背景下，即期供应紧缩。
Titan求购8月1-25日交付的石脑油，但结果尚不清楚。
一周之前Titan买入一批8月11-15日交付的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价升水约10美元。
台湾中油公司预计完成购买全规格和重质石脑油的谈判，8月在高雄交付。
Bangladesh Petroleum Corp (BPC) 求售8月3-5日装运的17万桶石脑油，招标将于7月16日结束，买单有效期至7月24日。
除了石化领域需求之外，亚洲汽油需求强劲也给予石脑油一些提振。石脑油可以提炼成汽油，或被用做汽油混合原料。
亚洲汽油裂解价差持坚于每桶12.40美元，较前日上涨0.2%，因印度一系列炼厂断供和检修引发强劲需求。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。