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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 21:07 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差刷新五周高位，即期供应吃紧

路透新加坡7月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四刷新五周高位报每吨152.63美元，交易商称在需求稳健的背景下，即期供应紧缩。

Titan求购8月1-25日交付的石脑油，但结果尚不清楚。

一周之前Titan买入一批8月11-15日交付的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价升水约10美元。

台湾中油公司预计完成购买全规格和重质石脑油的谈判，8月在高雄交付。

Bangladesh Petroleum Corp (BPC) 求售8月3-5日装运的17万桶石脑油，招标将于7月16日结束，买单有效期至7月24日。

除了石化领域需求之外，亚洲汽油需求强劲也给予石脑油一些提振。石脑油可以提炼成汽油，或被用做汽油混合原料。

亚洲汽油裂解价差持坚于每桶12.40美元，较前日上涨0.2%，因印度一系列炼厂断供和检修引发强劲需求。(完)
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