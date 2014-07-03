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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 21:03 BJT

表格：美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远超预估的增加21.2万个

以下为详细数据(经季节调整)：

6月 5月 (前值) 4月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 288 224 217 304 282

失业率(%) 6.1 6.3 6.3 6.3 6.3

民间非农业部门所有职位所得与工作时间:

6月 5月 (前值) 4月 (前值)

每周平均工时 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5

制造业工时 41.1 41.1 41.1 40.9 40.9

制造业加班工时 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

平均时薪(美元) 24.45 24.39 24.38 24.33 24.33

(较前月变动,%) 0.2 0.2

民间非农业部门生产职位所得与工作时间：

6月 5月 (前值) 4月 (前值)

每周平均工时 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7

平均时薪(美元) 20.58 20.54 20.54 20.50 20.51

(较前月变动,%) 0.2 0.2

非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：

6月 5月 (前值) 4月 (前值)

整体民间产业 262 224 216 278 270

商品生产 26 22 18 50 46

--建筑 6 9 6 36 34

--制造 16 11 10 9 4

服务提供 236 202 198 228 224

--批发 15.1 9.0 9.9 15.9 16.2

--零售 40.2 10.5 12.5 43.0 43.1

--运输和仓储 16.6 18.8 16.4 12.0 12.1

--资讯 9 -12 -5 1 1

--金融活动 17 8 3 9 6

--专业和企业服务 67 58 55 72 71

--临时服务 10.1 15.5 14.3 15.1 16.0

--休闲娱乐/酒店餐饮 39 45 39 32 24

政府部门 26 0 1 26 12

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：

6月 5月 4月

劳动力人口 81 192 -806

就业人口 407 145 -73

失业人口 -325 46 -733

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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