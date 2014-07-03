表格：美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远超预估的增加21.2万个

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
以下为详细数据(经季节调整)：
6月 5月 (前值) 4月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 288 224 217 304 282
失业率(%) 6.1 6.3 6.3 6.3 6.3
民间非农业部门所有职位所得与工作时间:
6月 5月 (前值) 4月 (前值)
每周平均工时 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
制造业工时 41.1 41.1 41.1 40.9 40.9
制造业加班工时 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
平均时薪(美元) 24.45 24.39 24.38 24.33 24.33
(较前月变动,%) 0.2 0.2
民间非农业部门生产职位所得与工作时间：
6月 5月 (前值) 4月 (前值)
每周平均工时 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7
平均时薪(美元) 20.58 20.54 20.54 20.50 20.51
(较前月变动,%) 0.2 0.2
非农就业岗位较前月变动(按行业细分，千个)：
6月 5月 (前值) 4月 (前值)
整体民间产业 262 224 216 278 270
商品生产 26 22 18 50 46
--建筑 6 9 6 36 34
--制造 16 11 10 9 4
服务提供 236 202 198 228 224
--批发 15.1 9.0 9.9 15.9 16.2
--零售 40.2 10.5 12.5 43.0 43.1
--运输和仓储 16.6 18.8 16.4 12.0 12.1
--资讯 9 -12 -5 1 1
--金融活动 17 8 3 9 6
--专业和企业服务 67 58 55 72 71
--临时服务 10.1 15.5 14.3 15.1 16.0
--休闲娱乐/酒店餐饮 39 45 39 32 24
政府部门 26 0 1 26 12
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人)：
6月 5月 4月
劳动力人口 81 192 -806
就业人口 407 145 -73
失业人口 -325 46 -733
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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