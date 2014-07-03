表格：美国6月26日止当周农作物出口销售报告--USDA

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透7月3日 - 美国农业部(USDA)周四公布6月26日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 567.5 0.0 567.5 599.3 0.0 7,828.8 9,164.3
大麦 1.1 0.0 1.1 1.1 0.0 23.1 30.2
玉米 290.7 474.7 765.4 481.4 474.7 47,212.9 18,167.8
高粱 60.9 58.0 118.9 60.9 58.0 4,380.1 1,530.6
大豆 40.6 431.2 471.8 44.2 431.2 45,516.0 36,843.2
豆粕 82.8 116.7 199.5 83.8 116.7 9,813.4 9,449.5
豆油 19.4 0.0 19.4 19.4 0.0 758.4 888.7
皮马棉 6.6 0.1 6.7 6.6 0.1 678.8 859.2
陆地棉 34.9 59.7 94.6 45.9 61.9 10,035.2 12,609.6
稻米 26.7 1.0 27.7 66.1 1.0 3,033.8 3,537.9(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王洋)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。