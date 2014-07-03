《即时观点》美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远胜预估

JONESTRADING首席市场分析师MICHAEL O’ROURKE：

显然这个数据在每一方面都很强劲。人们还能期待的唯一的事情就是就业参与率提高。

不过目前我们已处在记录高位，这告诉我们这样的数据下股市有点麻烦。这可能显示了对于美联储行动已落后的担忧...

ROCKWELL SECURITIES首席市场分析师WAYNE KAUFMAN：

我认为当前的水平市场没有估值偏高。在利润预估停止提升之前，我认为市场不会深跌。