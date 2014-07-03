《即时观点》美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远胜预估

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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JONESTRADING首席市场分析师MICHAEL O’ROURKE：
显然这个数据在每一方面都很强劲。人们还能期待的唯一的事情就是就业参与率提高。
不过目前我们已处在记录高位，这告诉我们这样的数据下股市有点麻烦。这可能显示了对于美联储行动已落后的担忧...
ROCKWELL SECURITIES首席市场分析师WAYNE KAUFMAN：
我认为当前的水平市场没有估值偏高。在利润预估停止提升之前，我认为市场不会深跌。
现在人们将开始关注利率--10年期的美债利率已经跳过阻力位。我想在来到2.8%左右之前，这不会是个问题。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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