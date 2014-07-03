美国股市：在非农就业数据带动下开高，道指历史性突破17,000点

路透纽约7月3日 - 美国股市周四开高，道琼工业指数首次突破17,000点。稍早的数据显示美国失业率降至近六年低点，而且美国经济创造出的就业岗位高于预期。

道琼工业指数 开盘上涨48.8点或0.29%，报17,025.04点；标准普尔500指数 上涨5.62点或0.28%，至1,980.24点；Nasdaq指数 走高16.23点或0.36%，至4,473.97点。(完)