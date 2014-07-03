欧洲经济：央行总裁称围绕欧元区经济前景的风险仍是偏于下滑

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透7月3日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称：
* 围绕欧元区经济前景的风险仍是偏于下滑
* 年度消费者物价调和指数(HICP)预计在未来数月还会维持在低水平
* 中期物价变化前景的上行和下行风险均有限，且大体平衡
* 预计2015年和2016年通胀率会逐步上涨
* 预计通胀率会逐步靠拢接近2%的水平
* 管委会宣布开会时间频率从2015年1月开始调整为六周一次
* 汇率并非是政策目标
* 汇率对于物价稳定前景至关重要
* 非常关注汇率
* 欧洲央行不能也不应该每个月都采取行动
* 欧洲经济低迷、低通胀和低利率都对汇率产生影响
* 如果通胀评估发生变化，将动用资产购买计划(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。