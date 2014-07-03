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市场报道 | 2014年 7月 3日 星期四 22:07 BJT

欧洲经济：央行总裁称围绕欧元区经济前景的风险仍是偏于下滑

路透7月3日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称：

* 围绕欧元区经济前景的风险仍是偏于下滑

* 年度消费者物价调和指数(HICP)预计在未来数月还会维持在低水平

* 中期物价变化前景的上行和下行风险均有限，且大体平衡

* 预计2015年和2016年通胀率会逐步上涨

* 预计通胀率会逐步靠拢接近2%的水平

* 管委会宣布开会时间频率从2015年1月开始调整为六周一次

* 汇率并非是政策目标

* 汇率对于物价稳定前景至关重要

* 非常关注汇率

* 欧洲央行不能也不应该每个月都采取行动

* 欧洲经济低迷、低通胀和低利率都对汇率产生影响

* 如果通胀评估发生变化，将动用资产购买计划(完)
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