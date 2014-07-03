英国金融市场：英镑贸易加权指数触及约六年高位，由英镑兑欧元领涨

* 英镑触及19个月最高位，受欧洲央行总裁德拉吉讲话带动

* 美国就业数据拉低英镑至日内低点，之后英镑反弹

* 英镑兑美元徘徊在六年高位附近

路透伦敦7月3日 - 英镑兑一篮子货币周四触及2008年10月来最高，由英镑兑欧元领涨，之前欧洲央行总裁德拉吉的讲话，突显英国和欧元区利率前景背离。

英国显然在明年将会升息的轨道之上，将是率先升息的主要发达经济体。而欧洲央行总裁德拉吉今日表示，在可预见的将来欧元区将保持利率在纪录低位，且印钞仍然是可能的。

周四稍早，瑞典央行宣布将利率下降至近零，以刺激消费者物价进一步接近主要通胀目标，瑞典央行成为最新一家宣布减息的央行。在6月中，挪威央行警告可能不得不下调借款成本以扶助经济。

“对许多投资者来说，英国和欧洲央行政策背离愈发明显，英国央行暗示下一次行动将是升息，而欧洲央行重申在较长一段时间将保持很低的利率，”Rabobank的Jane Foley表示。

德拉吉讲话后，英镑兑欧元 上涨约0.25%，触及19个月高位0.79335英镑。英镑贸易加权指数涨至88.9，为约六年来最高。

在意外强劲的美国就业数据公布后，英镑 挫跌至1.7092美元的日内低位。之后英镑反弹，至1.7143美元，伸手可及上日触及的六年高位1.7180。

美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远多于路透调查中分析师预期的增加21.2万个。该报告推高美元兑几乎所有主要货币。

一些交易商说，美国就业数据在过去几个月表现强劲，但美元没有像今年初许多人预期的反弹，显示投资者感觉到美联储不会在短期内升息。

周四公布的调查显示，英国服务业6月稳定扩张，显示英国经济2014年上半年持续强劲成长，可能促使央行年内升息。6月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)为57.7，低于5月的58.6，创三个月低位，但仍高于荣枯分水岭50大关。6月指数亦低于市场预估的58.3。

英国PMI数据公布后，英债期货缩减跌幅，但之后美国就业数据强于预期，将英债拉低至逾两周低位。1333 GMT，英债期货 跌31个跳动点，报108.91，在美国数据公布后，一度低见108.73。

10年期英债/德债 收益率差几无变动，报146.6个基点，上日一度走宽至1997年来最高的147.6个基点。(完)

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