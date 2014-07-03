美国股市: 道琼工业指数收高0.54%，Nasdaq指数上涨0.63%

路透纽约7月3日 - 美国股市周四创下数个纪录，道指首次收在17,000点大关以上，之前美国公布的6月非农就业报告远胜预期。周五为美国独立日假期，今日市场提前收盘。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高92.02点，或0.54%，至17,068.26点；标准普尔500指数 收高10.82点，或0.55%，至1,985.44点；Nasdaq指数 上涨28.19点，或0.63%，至4,485.93点。