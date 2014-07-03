美国股市: 道琼工业指数收高0.54%，Nasdaq指数上涨0.63%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约7月3日 - 美国股市周四创下数个纪录，道指首次收在17,000点大关以上，之前美国公布的6月非农就业报告远胜预期。周五为美国独立日假期，今日市场提前收盘。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高92.02点，或0.54%，至17,068.26点；标准普尔500指数 收高10.82点，或0.55%，至1,985.44点；Nasdaq指数 上涨28.19点，或0.63%，至4,485.93点。
本周，道指上涨1.3%，标普500指数升1.2%，NASDAQ指数劲升2%。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。