芝加哥期市：CBOT玉米期货本周表现为9月来最差，因天气有利作物生长

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥7月3日 - 美国玉米期货周四下跌，本周表现为9月来最差，交易商表示，因作物生长状况良好，以及预计今秋收成将创纪录。
大豆期货大跌也拖累玉米，令玉米扭转稍早涨势，当时因多份远月玉米合约触及新低，引发少量低吸买盘，令玉米上涨。预期未来几周天气温和，应该有利玉米生长，玉米未来几天将进入重要的授粉阶段。
交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)9月玉米 收位略高于稍早触及的合约低位4.08-1/2美元，新作12月玉米 收在合约低位4.14-1/2美元附近。
本周，玉米大跌5.8%，为截至2013年9月13日该周来最大周度跌幅。玉米市场周四提前休市，因周五为美国独立日假期，市场休市。
美国农业部称，最新一周出口销售29.08万吨美国旧作玉米，47.4万吨新作玉米，和分析师预期基本一致。
CBOT称，有5口7月玉米合约交割。
玉米市场周三成交量总计175,665万口，为5月23日来最低。
7月玉米合约 跌1-1/2美分，收报4.17美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为117,769口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。