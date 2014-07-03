芝加哥期市：CBOT玉米期货本周表现为9月来最差，因天气有利作物生长

路透芝加哥7月3日 - 美国玉米期货周四下跌，本周表现为9月来最差，交易商表示，因作物生长状况良好，以及预计今秋收成将创纪录。

大豆期货大跌也拖累玉米，令玉米扭转稍早涨势，当时因多份远月玉米合约触及新低，引发少量低吸买盘，令玉米上涨。预期未来几周天气温和，应该有利玉米生长，玉米未来几天将进入重要的授粉阶段。

交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)9月玉米 收位略高于稍早触及的合约低位4.08-1/2美元，新作12月玉米 收在合约低位4.14-1/2美元附近。

本周，玉米大跌5.8%，为截至2013年9月13日该周来最大周度跌幅。玉米市场周四提前休市，因周五为美国独立日假期，市场休市。

美国农业部称，最新一周出口销售29.08万吨美国旧作玉米，47.4万吨新作玉米，和分析师预期基本一致。

CBOT称，有5口7月玉米合约交割。

玉米市场周三成交量总计175,665万口，为5月23日来最低。

7月玉米合约 跌1-1/2美分，收报4.17美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为117,769口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)