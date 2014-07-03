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市场报道 | 2014年 7月 4日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因长周末假期前有低吸买盘

路透7月3日 - 美国小麦期货周四收高，因本周三大市场跌至数个月低位后，以及在美国长周末假期前，有低吸买盘。周四市场提早收盘。

因7月4日周五为美国独立日假期，市场休市。

芝加哥期货交易所(CBOT)将在7月7日周一1330 GMT恢复交易。

CBOT-9月小麦 收升4美分，报5.79-1/2美元。

小麦期货升幅受限，因美国冬麦收割带来季节性压力，以及全球小麦供应充裕。

美国农业部表示，最新一周出口销售美国小麦56.75万吨，高于市场预期的30-45万吨。巴西是最大的买家，买入14.05万吨美国小麦，包括9.05万吨硬红冬麦。

CBOT称，有11口7月小麦合约交割。

本周，CBOT-9月小麦下跌14-1/4美分，或2.4%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为61,793口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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