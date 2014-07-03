芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因长周末假期前有低吸买盘

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透7月3日 - 美国小麦期货周四收高，因本周三大市场跌至数个月低位后，以及在美国长周末假期前，有低吸买盘。周四市场提早收盘。
因7月4日周五为美国独立日假期，市场休市。
芝加哥期货交易所(CBOT)将在7月7日周一1330 GMT恢复交易。
CBOT-9月小麦 收升4美分，报5.79-1/2美元。
小麦期货升幅受限，因美国冬麦收割带来季节性压力，以及全球小麦供应充裕。
美国农业部表示，最新一周出口销售美国小麦56.75万吨，高于市场预期的30-45万吨。巴西是最大的买家，买入14.05万吨美国小麦，包括9.05万吨硬红冬麦。
CBOT称，有11口7月小麦合约交割。
本周，CBOT-9月小麦下跌14-1/4美分，或2.4%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为61,793口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。