全球金市：金价下滑，因美国非农就业报告强劲

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美国6月非农就业岗位增加28.8万个
* 失业率降至6.1%
* 钯金触及13年新高
路透纽约/伦敦7月3日 - 金价周四下滑，之前美国公布的6月非农就业岗位增长幅度多于预期，点燃对美国可能提早升息的预期。
美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。
“目前的市场形势耐人寻味，从经济的状况来看，人们现在有理由预计货币政策将正常化，”Mitsubishi Corp分析师Jonathan Butler说，“但金价仍面临下行风险。”
美联储决策者曾承诺，只要美国通胀和金融稳定风险受控，美联储将保持利率近零，直至失业率降至5.5%以下。
1804 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,319.15美元，稍早跌最多1.3%，至一周低位1,309.64美元。
美国COMEX-8月期金 收跌10.30美元，报每盎司1,320.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多约30%。
一些分析师指出，利率上升，金价也可能跟随上涨。
“如果美联储开始升息，是因为担心通胀的话，那么通胀因素可能在利率上升的情况下推高金价，”CPM Group董事总经理Jeffrey Christian说。
欧洲央行总裁德拉吉表示，上月推出的一系列措施将扶助提振通胀，并支持银行放贷，交易商表示，这会在较长期内提振金价。
其他贵金属方面，现货钯金 攀升0.4%，报每盎司855.60美元。
钯金升至864.45美元，此为2001年2月来最高，因良好的美国数据提振汽车需求增强的前景。
现货铂金 下跌0.5%，报每盎司1,494.25美元，接近周三触及的10个月高位1,517.50美元。现货银 持平在每盎司21.09美元。 ----------------------------1804GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1320.60 -10.30 -0.8 1309.40 1329.00 139,120 COMEX白银期货 21.137 -0.165 -0.8 20.820 21.230 38,995 COMEX铂金期货 1507.70 -3.80 -0.3 1494.50 1511.30 10,448 COMEX钯金期货 861.90 4.50 0.5 849.10 867.45 5,540 现货金 1319.15 -7.99 -0.6 1309.64 1327.39 现货银 21.090 0.000 0.0 20.850 21.160 现货铂金 1494.25 -7.25 -0.5 1492.90 1506.25 现货钯金 855.60 3.40 0.4 849.50 864.45(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。