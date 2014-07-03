纽约期市：ICE可可期货触及三年高位，但与咖啡及期糖一起收低

路透纽约7月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四跳升至约三年高位，但与阿拉比卡咖啡和原糖期货一起收低，因市场有少量获利了结卖盘，以及在7月4日美国独立日假期前投资者结清头寸。

指标ICE-9月可可期货 收跌11美元，或0.4%，报3,106美元，稍早触及2011年8月来最高的3,149美元。

全球最大的巧克力制造商Barry Callebaut 周四公布业绩时表示，在2013/14会计年度头九个月，该公司新兴市场巧克力销量增长18.2%。消息带动可可期货从6月25日触及的近一个月低位反弹。

交易商表示，全球可可市场在2013/14年接近供需平衡。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 收跌4英镑，报每吨1,927英镑。

ICE-10月原糖合约 收跌0.6美分，报17.81美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 早盘下跌，后受尾盘买入推动反弹，收高2.60美元，报每吨470.10美元。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.0美分，或1.2%，收报每磅1.7180美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 升21美元，或1.1%，报每吨2,068美元。(完)

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