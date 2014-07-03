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市场报道 | 2014年 7月 4日 星期五 05:02 BJT

加拿大股市：基本持平，因资源类股下跌抵销强劲美国就业报告的提振

路透多伦多7月3日 - 加拿大主要股指周四几无变动，因强劲的美国就业报告引发的乐观情绪被资源类股下跌所抵销，商品价格走低，拖累资源类股表现。

美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌2.68点，或0.02%，报15,207.11点。盘中高见15,256.36点的纪录高位。

周四，10大类股中有六类收跌。

金融股上涨0.3%，能源股跌0.2%，因油价走低。金矿类股回落1.4%，因金价下滑。(完)
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