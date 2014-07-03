加拿大股市：基本持平，因资源类股下跌抵销强劲美国就业报告的提振

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透多伦多7月3日 - 加拿大主要股指周四几无变动，因强劲的美国就业报告引发的乐观情绪被资源类股下跌所抵销，商品价格走低，拖累资源类股表现。
美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌2.68点，或0.02%，报15,207.11点。盘中高见15,256.36点的纪录高位。
周四，10大类股中有六类收跌。
金融股上涨0.3%，能源股跌0.2%，因油价走低。金矿类股回落1.4%，因金价下滑。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。