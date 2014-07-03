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市场报道 | 2014年 7月 4日 星期五 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 50.70 -0.01 -0.02 1796157

搜狐 59.59 +0.75 +1.27 268291

网易 79.38 +0.58 +0.74 121219

百度 191.20 +1.24 +0.65 1878462

台湾

台湾积体电路 22.71 +0.33 +1.47 1187782

联电 2.51 +0.02 +0.80 193748

日月光 6.87 +0.07 +1.03 177167

矽品精密 8.59 +0.20 +2.38 512165

和信超媒体 1.15 0.00 +0.00 259604

友达 4.38 +0.18 +4.29 141825

中华电信 32.22 +0.13 +0.41 12759

台湾国际航电 61.69 +0.49 +0.80 847626

香港

中国移动 49.19 +0.06 +0.12 74225

中国联通 15.81 +0.04 +0.25 33958

中国电信 50.92 -0.08 -0.16 4172

中芯国际 4.49 +0.11 +2.51 57941

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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