《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月3日

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 50.70 -0.01 -0.02 1796157
搜狐 59.59 +0.75 +1.27 268291
网易 79.38 +0.58 +0.74 121219
百度 191.20 +1.24 +0.65 1878462
台湾
台湾积体电路 22.71 +0.33 +1.47 1187782
联电 2.51 +0.02 +0.80 193748
日月光 6.87 +0.07 +1.03 177167
矽品精密 8.59 +0.20 +2.38 512165
和信超媒体 1.15 0.00 +0.00 259604
友达 4.38 +0.18 +4.29 141825
中华电信 32.22 +0.13 +0.41 12759
台湾国际航电 61.69 +0.49 +0.80 847626
香港
中国移动 49.19 +0.06 +0.12 74225
中国联通 15.81 +0.04 +0.25 33958
中国电信 50.92 -0.08 -0.16 4172
中芯国际 4.49 +0.11 +2.51 57941
(完)
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