版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 06:41 BJT

****澳新经济指标预测--7月4日-7月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    6月30日当周
    
    7月4日(五)
    暂无重要经济数据 
    
    7月7日当周
    
    7月7日(一)
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                             6月            --       -6.0%
                网络招聘广告                                            --       +7.2%
    
    7月8日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                   6月            --        负1
                          企业信心指数                                  --        正7 
    2245 新西兰电子卡零售销售(较上月)                    6月            --      +1.3%
                             (较上年同期)                               --      +7.6%
    
    7月9日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                             7月             --      +0.2%
    2245 新西兰制造业活动指数                           6月             --       52.7
    
    7月9-14日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                6月             --      -1.2%
                            (较上年同期)                                --      +6.5%
    
    7月10日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                             6月             --   减少0.48
              全职就业人数(万人)                                        --   增加2.22
              就业参与率                                                --      64.6%
              失业率                                                    --       5.8%
    2245 新西兰食品价格指数                             6月             --      +0.6%
    
    7月11日(五)
    0130 澳洲房屋融资                                   5月             --       持平
             投资性房屋融资                                             --      +2.3% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐