《焦点》ECB称上月举措有助于提高通胀率，但仍不排除量化宽松可能

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
**TLTRO**
银行业者如果参加欧洲央行的定向长期再融资操作(TLTRO)，将会被收取10个基点的升水。
通过提供为期四年的低息贷款，欧洲央行希望能促使银行业者更为自由地放贷，特别是面向欧元区二线国家的中小企业。
欧元区银行业者仍在消化欧洲央行声明的技术性条款，若干银行表示，现在尚不能确定是否会参与该项操作，也无法确定该操作会否帮助他们增加放贷。
意大利银行业协会ABI周三表示，欧洲央行推动银行增加对企业贷款的计划在意大利将取得成功，尽管信用需求可能要过一段时间才能增长。不过希腊National Bank副执行长向路透表示，该行将无法通过该操作取得新资金及完成新放贷，因缺少向欧洲央行申请贷款的额外担保品。
仍然存在许多重大问题，其中之一就是，银行业者今年稍晚将接受压力测试，他们必须表明已经清理完毕资产负债表，在测试之前增加放贷似乎有困难。
德拉吉称，“银行应该充分利用该操作来改善资本和偿付能力，从而在经济复苏的下一阶段支持信贷扩张的空间。”
他还表示，欧洲央行从明年起将不再举行月度会议，而是六周开一次会，仿照美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开政策会议的频率。
欧洲央行还将开始定期公布会议记录，就像美联储和英国央行那样。(完) (编译 郑茵/张荻/王兴亚；审校 张明钧)
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