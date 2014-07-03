《焦点》ECB称上月举措有助于提高通胀率，但仍不排除量化宽松可能

**TLTRO**

银行业者如果参加欧洲央行的定向长期再融资操作(TLTRO)，将会被收取10个基点的升水。

通过提供为期四年的低息贷款，欧洲央行希望能促使银行业者更为自由地放贷，特别是面向欧元区二线国家的中小企业。

欧元区银行业者仍在消化欧洲央行声明的技术性条款，若干银行表示，现在尚不能确定是否会参与该项操作，也无法确定该操作会否帮助他们增加放贷。

意大利银行业协会ABI周三表示，欧洲央行推动银行增加对企业贷款的计划在意大利将取得成功，尽管信用需求可能要过一段时间才能增长。不过希腊National Bank副执行长向路透表示，该行将无法通过该操作取得新资金及完成新放贷，因缺少向欧洲央行申请贷款的额外担保品。

仍然存在许多重大问题，其中之一就是，银行业者今年稍晚将接受压力测试，他们必须表明已经清理完毕资产负债表，在测试之前增加放贷似乎有困难。

德拉吉称，“银行应该充分利用该操作来改善资本和偿付能力，从而在经济复苏的下一阶段支持信贷扩张的空间。”

他还表示，欧洲央行从明年起将不再举行月度会议，而是六周开一次会，仿照美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开政策会议的频率。