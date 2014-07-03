美国与加拿大经济指标预测--7月4日-7月11日****

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月30日当周
7月4日(五)
暂无重要经济数据。
7月7日当周
7月7日(一)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -- +1.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.2
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) -- 48.2
1400 美国就业趋势指数 6月 -- 118.6
7月8日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 6月 -- 96.60
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月5日当周 -- +1.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月5日当周 -- +3.1%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加200.0 增加268.5
7月9日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月4日当周 -- 347.3
再融资指数 -- 1,323.9
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 -- 19.83
7月10日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 6月 -- +4.8%
1230 加拿大新屋价格(较前月) 5月 -- +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月5日当周 31.2 31.5
四周均值(万人) -- 31.5
续请失业金人数(万人) 6月28日当周 256.5 257.9
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 5月 +0.7% +1.1%
趸售销售(较前月) +0.7% +1.3%
7月11日(五)
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 -- 增加2.58
失业率 -- 7.0%
就业参与率 -- 66.10%
1430 美国ECRI经济领先指标 7月4日当周 -- 135.3
1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余1,000 赤字1,300(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张荻)
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