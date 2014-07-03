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市场报道 | 2014年 7月 4日 星期五 07:32 BJT

****欧洲经济指标预测--7月4日-7月11日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值    

    6月30日当周
           
    7月4日(五)  
    0600  德国工业订单(较前月)                            5月        -1.0%       +3.1% 
    
    
    7月7日当周   
     
    7月7-16日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                     6月          --        +3.9%
                             (较上年同期)     截止6月的三个月          --        +8.7%
    7月7日(一)      
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                        6月         2.9%        3.0%
                     (经季节调整)                                     3.1%        3.2%
    0600  德国工业生产(较前月)                            5月        +0.1%       +0.2%      
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      7月         8.5          8.5
        
    7月8日(二)      
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　5月　　   -1.45%       +3.0%
    　　　　　          进口(较上月)                                 +0.5%       +0.1%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                     顺差160     顺差177
    0645  法国预算收支(亿欧元)                            5月          --      赤字642
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                            5月       逆差45      逆差39
              进口(亿欧元)                                             --          399
              出口(亿欧元)                                             --          360
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 6月        +0.1%       +0.3%
                             (较上年同期)                            +0.2%       +0.2% 
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        5月        +1.8%       +0.4%
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　　5月　　    　--        +0.4%
                      (较上年同期)                                     --        +3.0%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　　5月　　　　  --        +0.4%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                   --        +4.4%
    
    7月9日(三)
    2301  英国RICS房价指数                                6月          --           57
        
    7月10日(四)
    0645  法国工业生产(较前月)                            5月        +0.2%       +0.3%
    0645  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         6月终值       +0.1%        持平
                                      (较上年同期)                   +0.8%       +0.8%    
    0800  意大利工业生产(较前月)                          5月        +0.2%       +0.7%
                        (较上年同期)                                 +1.3%       +1.6%
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　　5月　　      --     逆差37.8
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                     --     逆差89.2
    1200   英国央行量化宽松规模(亿英镑)                   7月        3,750       3,750
    1200   英国央行利率决定                                          +0.5%       +0.5%  
    
    7月11日(五)    
    0600  德国CPI(较前月)                             6月终值         +0.3%     +0.3%
                 (较上年同期)                                         +1.0%     +1.0%
              HICP(较前月)                                            +0.4%     +0.4%
                  (较上年同期)                                        +1.0%     +1.0%    
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                          5月          --      赤字16
    (完)
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