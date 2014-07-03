欧洲经济指标预测--7月4日-7月11日****

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月30日当周 7月4日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -1.0% +3.1% 7月7日当周 7月7-16日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +3.9% (较上年同期) 截止6月的三个月 -- +8.7% 7月7日(一) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 6月 2.9% 3.0% (经季节调整) 3.1% 3.2% 0600 德国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +0.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 8.5 8.5 7月8日(二) 0600 德国经季节调整出口(较上月) 5月 -1.45% +3.0% 进口(较上月) +0.5% +0.1% 贸易收支(亿欧元) 顺差160 顺差177 0645 法国预算收支(亿欧元) 5月 -- 赤字642 0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差45 逆差39 进口(亿欧元) -- 399 出口(亿欧元) -- 360 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 +1.8% +0.4% 0830 英国工业生产(较上月) 5月 -- +0.4% (较上年同期) -- +3.0% 制造业产出(较上月) 5月 -- +0.4% (较上年同期) -- +4.4% 7月9日(三) 2301 英国RICS房价指数 6月 -- 57 7月10日(四) 0645 法国工业生产(较前月) 5月 +0.2% +0.3% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0800 意大利工业生产(较前月) 5月 +0.2% +0.7% (较上年同期) +1.3% +1.6% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 5月 -- 逆差37.8 全球贸易收支(亿英镑) -- 逆差89.2 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 7月 3,750 3,750 1200 英国央行利率决定 +0.5% +0.5% 7月11日(五) 0600 德国CPI(较前月) 6月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% HICP(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0645 法国经常账收支(亿欧元) 5月 -- 赤字16 (完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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