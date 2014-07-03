金砖国家：7月3日股汇市收盘纵览

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透7月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月3日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收报1,062.18点。
中国股市：沪综指小幅收升连四日反弹，受经济数据持续回暖支撑
香港股市：自12月迄今高位小幅回落，因投资人获利了结
中国汇市：人民币即期续收跌，银行零售外汇定价松绑影响不大
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拉美股市：跟随美国股市上涨，此前美国非农就业数据远胜预期。巴西股指 创两周最大涨幅，受淡水河谷股价涨势带动。
拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，从稍早因美国就业数据引发的跌势中反弹
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南非股市：升至纪录高位，跟随主要海外市场涨势，矿业类股涨幅居前。指标Top-40绩优股指数 上升0.13%至46,951点，稍早触及47,143点的纪录高位；综合指数 涨0.07%至51,918点。
南非汇市：兰特逆转早盘跌势持平，但并未摆脱疲弱的走势
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印度股市：小幅下滑，从盘中触及的纪录高点回落，因投资者了结获利。由于网络故障，股市暂停交易约三个小时。指标BSE指数 收低0.07%报25,823.75点，盘中一度升至纪录高位25,999.08点；NSE指数 收跌0.13%，报7,714.80点，盘中触及7,754.65点的纪录新高。
印度汇市：印度卢比触及近三周高位后回落。卢比兑美元 收报59.73/74，盘中一度升至6月13日来高点59.52。周三收报59.6875/6975。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.02%，报751.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.01%，至34.2840卢布；卢布兑欧元 上涨0.42%，至46.6525卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 石冠兰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。