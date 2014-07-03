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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 07:47 BJT

金砖国家：7月3日股汇市收盘纵览

路透7月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月3日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收报1,062.18点。

中国股市：沪综指小幅收升连四日反弹，受经济数据持续回暖支撑

香港股市：自12月迄今高位小幅回落，因投资人获利了结

中国汇市：人民币即期续收跌，银行零售外汇定价松绑影响不大

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拉美股市：跟随美国股市上涨，此前美国非农就业数据远胜预期。巴西股指 创两周最大涨幅，受淡水河谷股价涨势带动。

拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，从稍早因美国就业数据引发的跌势中反弹

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南非股市：升至纪录高位，跟随主要海外市场涨势，矿业类股涨幅居前。指标Top-40绩优股指数 上升0.13%至46,951点，稍早触及47,143点的纪录高位；综合指数 涨0.07%至51,918点。

南非汇市：兰特逆转早盘跌势持平，但并未摆脱疲弱的走势

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印度股市：小幅下滑，从盘中触及的纪录高点回落，因投资者了结获利。由于网络故障，股市暂停交易约三个小时。指标BSE指数 收低0.07%报25,823.75点，盘中一度升至纪录高位25,999.08点；NSE指数 收跌0.13%，报7,714.80点，盘中触及7,754.65点的纪录新高。

印度汇市：印度卢比触及近三周高位后回落。卢比兑美元 收报59.73/74，盘中一度升至6月13日来高点59.52。周三收报59.6875/6975。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.02%，报751.38点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.01%，至34.2840卢布；卢布兑欧元 上涨0.42%，至46.6525卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 石冠兰)
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