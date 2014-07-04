中国财政：税制改革重点锁定增值税、房地产税等六大税种--财长

路透北京7月4日 - 中国财政部部长楼继伟称，下一步完善税制改革重点锁定六大税种，包括增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税。

新华社周四晚间报导援引他并强调，今明两年预算管理制度改革要取得决定性进展，税制改革在立法、推进方面取得明显进展，事权和支出责任划分改革要基本达成共识。

“完善税制改革的目标是建立‘有利于科学发展、社会公平、市场统一的税收制度体系’。”楼继伟说。

他称，增值税改革目标是按照税收中性原则，建立规范的消费型增值税制度。下一步营改增范围将逐步扩大到生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等各个领域，“十二五”(2011-2015年)全面完成营改增改革目标，相应废止营业税制度，适时完成增值税立法。

同时，加快房地产税立法并适时推进改革，由人大常委会牵头，加强调研，立法先行，扎实推进。探索逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制，抓紧修订《税收征管法》等；完善消费税制度，调整征收范围，优化税率结构，改进征收环节，增强消费税的调节功能。

此外，加快煤炭资源税改革，推进资源税从价计征改革，逐步将资源税扩展到水流、森林、草原、滩涂等自然生态空间。建立环境保护税制度，将现行排污收费改为环境保护税，进一步发挥税收对生态环境保护的促进作用。

楼继伟并指出，今后，除专门的税收法律、法规外，起草其他法律、法规、发展规划和区域政策都不得突破国家统一财税制度、规定税收优惠政策；未经国务院批准，不能对企业规定财政优惠政策；同时清理规范各类税收优惠政策，建立税收优惠政策备案审查、定期评估和退出机制。

中共中央政治局稍早召开会议审议深化财税体制改革总体方案，明确提出新一轮财税体制改革2016年基本完成重点工作和任务，2020年基本建立现代财政制度。

**政府性债务风险总体可控**

楼继伟并表示，新一轮财税体制改革，着眼全面深化改革全局，从逻辑看，预算管理制度改革是基础、要先行；收入划分改革需在相关税种税制改革基本完成后进行；而建立事权与支出责任相适应的制度需要量化指标并形成有共识的方案。

“深化财税体制改革不是政策上的修修补补，更不是扬汤止沸，而是一场关系国家治理现代化的深刻变革，是一次立足全局、着眼长远的制度创新和系统性重构。”他说。

楼继伟指出，改进预算管理制度主要从七方面推进：以推进预算公开为核心，建立透明预算制度；完善政府预算体系，研究清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项；改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制；完善转移支付制度；加强预算执行管理；规范地方政府债务管理；全面规范税收优惠政策。

下一步围绕建立透明预算制度，要完善全口径预算，增强预算完整性，并推进一般公共财政预算、国有资本经营预算和政府性基金预算之间的统筹；进一步细化政府预决算公开内容、扩大部门预决算公开范围和内容，除涉密信息外，中央和地方所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算。