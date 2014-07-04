欧洲个股：大众汽车称收购美国Paccar的谣言纯属无稽

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透法兰克福/柏林7月3日 - 多位分析师在一份研究报告中披露，德国戴姆勒 的一位高阶主管称，他听说大众汽车 计画收购美国卡车制造商Paccar ，大众汽车对此加以驳斥。
根据Bernstein Research报告，戴姆勒卡车事业主管Wolfgang Bernhard坚称“这不是开玩笑，有多重消息管道”告诉他大众汽车将在2015年收购Paccar。
大众汽车位于德国沃尔夫斯堡总部的一名发言人断然直指这是谣传，称这谣传“纯属无稽”。
戴姆勒拒绝置评，目前则是无法取得Paccar评论。Bernstein指出，Bernhard周三稍晚在戴姆勒卡车事业举办的一场活动上向分析师做出如上表示。
大众汽车周四收盘下跌0.16%至192.50欧元；Paccar周三收盘时的市值约223亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。