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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 07:51 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月4日

路透香港7月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7499港元 )
    
    美国股市周四创下数个纪录，道指首次收在17,000点大关以上，道琼工业指数 收高92.02
点，或0.54%，至17,068.26点；之前美国公布的6月非农就业报告远胜预期。周五为美国独立日假期
，美股休市，今日提前收盘。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅      成交量  ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.340    0.32       8940            14.131       0.65
 中国铝业                       9.380    1.41      44108             2.908       1.67
 中国移动                      49.190    0.12      74225            76.244       0.19
 中国人寿                      40.780    1.12      19867            21.069       0.57
 中石油                       127.440   -0.28      10378             9.876       0.68
 中石化                        95.730   -0.02      18791             7.419       0.80
 汇丰控股                      52.070    0.66     637106            80.707       0.63
 中电信                        50.920   -0.16       4172             3.946       0.67
 中国联通                      15.810    0.25      33958            12.253       0.10
 兖州煤业                       7.650    0.79       6141             5.929       0.32
 华能国际                      47.050    0.04       7829             9.116       1.17
 南方航空                      15.480    1.44       8250             2.399      -0.85
 东方航空                      15.600    1.83       8215             2.418      -1.71
 中芯国际                       4.490    2.51      57941             0.696       0.86
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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