《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月4日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港7月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7499港元 ) 美国股市周四创下数个纪录，道指首次收在17,000点大关以上，道琼工业指数 收高92.02 点，或0.54%，至17,068.26点；之前美国公布的6月非农就业报告远胜预期。周五为美国独立日假期 ，美股休市，今日提前收盘。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.340 0.32 8940 14.131 0.65 中国铝业 9.380 1.41 44108 2.908 1.67 中国移动 49.190 0.12 74225 76.244 0.19 中国人寿 40.780 1.12 19867 21.069 0.57 中石油 127.440 -0.28 10378 9.876 0.68 中石化 95.730 -0.02 18791 7.419 0.80 汇丰控股 52.070 0.66 637106 80.707 0.63 中电信 50.920 -0.16 4172 3.946 0.67 中国联通 15.810 0.25 33958 12.253 0.10 兖州煤业 7.650 0.79 6141 5.929 0.32 华能国际 47.050 0.04 7829 9.116 1.17 南方航空 15.480 1.44 8250 2.399 -0.85 东方航空 15.600 1.83 8215 2.418 -1.71 中芯国际 4.490 2.51 57941 0.696 0.86 (完) (整理 梁慧仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。