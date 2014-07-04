《中国报摘》--其他报纸重要消息7月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
**证券时报**
--中国证券业正酝酿全新账户体系，“一人一户”限制性规定将取消。
**东方早报**
--宝钢集团通过旗下的宝钢资源国际有限公司，联合澳大利亚大宗商品铁路运营商Aurizon Holdings Limited要约收购澳洲铁矿石开发商Aquila Resources 基本敲定。此前方案显示，收购总价达10亿美元。
**第一财经日报**
--6月以来，国家发改委多名副主任和司局干部带队到陕西、河南等多地调研经济形势。按惯例，发改委将在本月向国务院汇报，为分析当前经济形势、研究下半年经济工作提供参考。
**21世纪经济报 道**
--从一位接近中融信托人士处获悉，日前中融信托已经停发政信类项目，而停发的原因是监管层的窗口叫停。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。