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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 09:06 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月4日

**证券时报**

--中国证券业正酝酿全新账户体系，“一人一户”限制性规定将取消。

**东方早报**

--宝钢集团通过旗下的宝钢资源国际有限公司，联合澳大利亚大宗商品铁路运营商Aurizon Holdings Limited要约收购澳洲铁矿石开发商Aquila Resources 基本敲定。此前方案显示，收购总价达10亿美元。

**第一财经日报**

--6月以来，国家发改委多名副主任和司局干部带队到陕西、河南等多地调研经济形势。按惯例，发改委将在本月向国务院汇报，为分析当前经济形势、研究下半年经济工作提供参考。

**21世纪经济报 道**

--从一位接近中融信托人士处获悉，日前中融信托已经停发政信类项目，而停发的原因是监管层的窗口叫停。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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