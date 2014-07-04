《中国报摘》--其他报纸重要消息7月4日

--中国证券业正酝酿全新账户体系，“一人一户”限制性规定将取消。

--宝钢集团通过旗下的宝钢资源国际有限公司，联合澳大利亚大宗商品铁路运营商Aurizon Holdings Limited要约收购澳洲铁矿石开发商Aquila Resources 基本敲定。此前方案显示，收购总价达10亿美元。

--6月以来，国家发改委多名副主任和司局干部带队到陕西、河南等多地调研经济形势。按惯例，发改委将在本月向国务院汇报，为分析当前经济形势、研究下半年经济工作提供参考。