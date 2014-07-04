企业并购：摩根士丹利买入德意志银行旗下大宗商品交易帐户

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透纽约7月3日 - 一位知情消息人士周四称，摩根士丹利 已买入德意志银行旗下大宗商品交易帐户；该帐户主要交易煤炭、铁矿石及运费远期合约，此举旨在扩大大宗商品衍生品交易范围。
摩根士丹利去年退出铁矿石市场，这一交易标志着该行的明显回归，以及在煤炭及货运方面的扩张。
这一收购案将扩大摩根士丹利的客户群，使其成为与各种不同最终用户进行结构性交易的交易对手。
扩大衍生品业务范围正值摩根士丹利的关键时刻，该行的实货业务受到美国监管部门和政界人士的严密检视，他们对于华尔街各银行涉足实货商品市场有所顾虑。
由于面临的压力加剧且监管更严，摩根士丹利将出脱其在美国石油储存及运输企业Transmontaigne的权益，并将旗下实货石油业务出售给俄罗斯石油生产企业Rosneft 。
帐户规模尚不清楚，不过德意志银行是2008年即开始进行铁矿石互换交易的领头银行之一。
金融产业通讯报导SparkSpread首先披露了这一交易，其称，交易在上周进行。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数
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