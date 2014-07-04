企业并购：摩根士丹利买入德意志银行旗下大宗商品交易帐户

路透纽约7月3日 - 一位知情消息人士周四称，摩根士丹利 已买入德意志银行旗下大宗商品交易帐户；该帐户主要交易煤炭、铁矿石及运费远期合约，此举旨在扩大大宗商品衍生品交易范围。

摩根士丹利去年退出铁矿石市场，这一交易标志着该行的明显回归，以及在煤炭及货运方面的扩张。

这一收购案将扩大摩根士丹利的客户群，使其成为与各种不同最终用户进行结构性交易的交易对手。

扩大衍生品业务范围正值摩根士丹利的关键时刻，该行的实货业务受到美国监管部门和政界人士的严密检视，他们对于华尔街各银行涉足实货商品市场有所顾虑。

由于面临的压力加剧且监管更严，摩根士丹利将出脱其在美国石油储存及运输企业Transmontaigne的权益，并将旗下实货石油业务出售给俄罗斯石油生产企业Rosneft 。

帐户规模尚不清楚，不过德意志银行是2008年即开始进行铁矿石互换交易的领头银行之一。

金融产业通讯报导SparkSpread首先披露了这一交易，其称，交易在上周进行。(完)