日本个股：富士重工业因制动管路锈蚀问题在美国召回660,238辆汽车

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透底特律7月3日 - 美国安全监管机构周四宣布，富士重工业 旗下斯巴鲁美国公司(Subaru of America)将召回660,238辆在美国气候较冷的州注册的汽车，因制动管路存在锈蚀可能。
美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)报告称，制动管路锈蚀可能导致制动液泄漏，刹车效果不佳，增大车祸风险。
NHTSA称，受影响的车型包括2009-2013年产森林人(Forester)、2008-2011年产翼豹(Impreza)、2008-2014年产翼豹WRX/STI、2005-2009年产傲虎(Outback)以及2005-2009年产力狮(Legacy)。
未能立即联系到斯巴鲁公司方面对此次召回置评或透露美国以外地区是否存在召回情况。
NHTSA网站也未提及与此问题有关的车祸、受伤或死亡事件。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。