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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 08:20 BJT

中港个股：万科上半年销售额突破千亿同比增两成，6月增逾四成

路透北京7月4日 - 中国最大房地产企业--万科 周五公告称，上半年实现销售金额1,009.1亿元人民币，同比增长20.6%。其中6月销售额193.9亿元，根据去年同期数据计算，同比增幅为43.7%。

公告并显示，上半年万科 累计实现销售面积821.2万平方米，同比增长14.6%；6月实现销售面积174万平方米，同比增幅55.9%。

去年6月，该公司实现销售面积111.6万平方米，销售金额134.9亿元。

万科并称，今年6月公司新增项目三个，包括上海奉贤申通地铁项目、广州知识城项目和廊坊2013-148(2号地块)项目，累计需支付地价款或股权转让款约3.6亿元。

万科A股周四收报8.15元，过去一个月累计下跌约2.98%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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