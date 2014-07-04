中港个股：万科上半年销售额突破千亿同比增两成，6月增逾四成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透北京7月4日 - 中国最大房地产企业--万科 周五公告称，上半年实现销售金额1,009.1亿元人民币，同比增长20.6%。其中6月销售额193.9亿元，根据去年同期数据计算，同比增幅为43.7%。
公告并显示，上半年万科 累计实现销售面积821.2万平方米，同比增长14.6%；6月实现销售面积174万平方米，同比增幅55.9%。
去年6月，该公司实现销售面积111.6万平方米，销售金额134.9亿元。
万科并称，今年6月公司新增项目三个，包括上海奉贤申通地铁项目、广州知识城项目和廊坊2013-148(2号地块)项目，累计需支付地价款或股权转让款约3.6亿元。
万科A股周四收报8.15元，过去一个月累计下跌约2.98%。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。