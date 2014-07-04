《香港报摘》--经济日报7月4日

* 要闻版头条：

--港股破顶后回顺，瑞银随即由大好友转为审慎，预警市场对美国加息的忧虑，下调港股评级至＂轻仓＂，将恒指 今年目标减7%至23,899点；但仍看好中资股，H股看升5%至10%。

* 其他：

--德银最新研究报告预计，腾讯控股 下半年的收购步伐有所放慢，并认为第二季的利润率或可上升。该行予腾讯目标价133港元，维持买入评级。

--远东发展 近两年先后投得大围、沙头角住宅土地，主席邱达昌称，港府加密推出土地，为中小地产商创造机会，公司已准备动用200亿港元资金，扬言未来数年将＂决战香港地产＂。

--星展集团 执行总裁高博德表示，该行坐拥香港及新加坡两大人民币离岸市场，人币业务将会为集团未来5至10年的核心增长动力。他又指，即使伦敦等地相继建立人币清算行，亦不担心分薄新加坡角色，仍会维持亚洲区内的外币交易中心。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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