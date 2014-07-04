《香港报摘》--信报7月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
* 要闻版头条：
--＂五一＂黄金周效应不再。香港5月份零售额390亿港元，按年下跌4.1%，略逊市场预期，但跌幅较4月份显着收窄5.8个百分点，当月零售额暴跌9.9%是SARS以来最差。惟分析人士预期，本港零售业暂难言见底。
* 其他：
--嘉实基金宣布，透过其外滙通业务通道，向内地散户提供认购阿里巴巴 新股的团购服务。不过，有投资银行人士指出，机构投资者认购新股时，一般都难以获承销团保证获得分配，故即使散户透过基金认购阿里巴巴，能否成功仍然存疑。
--新加坡证券交易所 去年9月获准在港推销衍生产品业务后，香港办公室于今年初营业，最近更罗致曾任职证监会高层的中信证券国际营运总监赵国强，锐意扩大零售客户群。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。