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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 08:17 BJT

《香港报摘》--信报7月4日

* 要闻版头条：

--＂五一＂黄金周效应不再。香港5月份零售额390亿港元，按年下跌4.1%，略逊市场预期，但跌幅较4月份显着收窄5.8个百分点，当月零售额暴跌9.9%是SARS以来最差。惟分析人士预期，本港零售业暂难言见底。

* 其他：

--嘉实基金宣布，透过其外滙通业务通道，向内地散户提供认购阿里巴巴 新股的团购服务。不过，有投资银行人士指出，机构投资者认购新股时，一般都难以获承销团保证获得分配，故即使散户透过基金认购阿里巴巴，能否成功仍然存疑。

--新加坡证券交易所 去年9月获准在港推销衍生产品业务后，香港办公室于今年初营业，最近更罗致曾任职证监会高层的中信证券国际营运总监赵国强，锐意扩大零售客户群。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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