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货币新闻 | 2014年 7月 4日 星期五 08:36 BJT

日本个股：夏普正考虑退出欧洲家用电器市场--消息

路透东京7月4日 - 知情消息人士表示，日本夏普 正在考虑退出欧洲家用电器市场，并正与台湾和土耳其公司洽谈在该地区生产和销售其产品的许可问题。

针对稍早媒体对该计划的报导，夏普发布声明回应称，正考虑重组其欧洲业务的各种选项，但尚未作出决定。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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