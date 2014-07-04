《香港报摘》--其他报纸重要消息7月4日

* 明报：

--内地房地产商陆续公布半年销售成绩，万科 今年首六个月销售破千亿元人民币，按年增长21%。同时，内地或有30个城市在年内取消限购，数家中型银行获准降低存款准备金率，也被视为利好因素，支持内房股价。

* 星岛日报：

--阿里巴巴 下月将在纽交所上市，金融发展局早前提议就“同股不同权”进行咨询，令市场期待阿里巴巴能否回到本港市场。美国基金组织ConvergEx访问了300多名机构投资者，43%表示想要购买阿里巴巴的股份。

* 苹果日报：

--瑞银分析员梁裕昌昨日发表报告，分别调低恒指及MSCI香港指数年底目标7.3%及5.5%，同时将港股在亚洲市场投资评级由“中性”降至“轻仓”，成为首间看淡港股前景的外资券商。该行分析，联储局最快会于明年中加息，预计2015年末加至1.25厘，拖累本港股市及楼市。

* 东方日报：

--凉茶饮品公司鸿福堂 与康达环保有限公司 今日挂牌上市，其中鸿福堂公开招股超额认购347.82倍，冻结资金71.64亿港元，以上限1.3港元定价，一手中签率5.02%，为今年第四低。康达环保亦以每股2.8港元上限定价，超购254.23倍，冻资357.32亿港元。

＊ 大公报：

--内地生抢租潮至，东铁沿线受惠内地生高价承租，沙田第一城一个两房单位被内地生以1.23万港元月租成交，实用尺租达43.3港元，创下该屋苑尺租最高纪录，贵过鰂鱼涌太古城及奥运站帝柏海湾。（完）