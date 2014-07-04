《中国报摘》--中国证券报7月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
* 头版头条:
--中国国家主席习近平与韩国总统朴槿惠会谈时表示，争取年底前完成中韩自贸谈判，中方并同意给予韩方800亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度。
* 其他:
--财政部长楼继伟称，税制改革重点锁定增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税六大税种，2020年要基本建立现代财政制度。
--近期多地密集出台稳增长措施。分析人士称，地方投资资金来源将更多元化。除财政支出外，金融机构信贷等都将为地方重点建设项目提供资金，民营资本也有望更大程度参与地方基建项目。
--时隔六年，上海市拟将居民管道燃气每立方米上调0.52元人民币，即从现行每立方米2.50元调整为3.02元，调整幅度约两成。
--万科 公告，上半年累计实现销售面积821.2万平方米，销售金额1,009.1亿元，分别比2013年同期增长14.6%和20.6%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。